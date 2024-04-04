Улицу Кромскую в Брянске отремонтируют в этом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Улица Кромская в Бежицком районе Брянска вошла в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Около километра дороги обновят от улицы Молодой Гвардии до улицы Смольной.

Специалисты уложат новый асфальт, отремонтируют инженерные сети и водопропускную трубу. Также на дороге установят новое освещение. В завершении рабочие установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и благоустроят территорию вокруг.