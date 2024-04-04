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Улицу Кромскую в Брянске отремонтируют в этом году

2024, 04 апреля 10:00 На дорогах
Улицу Кромскую в Брянске отремонтируют в этом году
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Улицу Кромскую в Брянске отремонтируют в этом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

Улица Кромская в Бежицком районе Брянска вошла в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Около километра дороги обновят от улицы Молодой Гвардии до улицы Смольной. 

Специалисты  уложат новый асфальт, отремонтируют инженерные сети и водопропускную трубу. Также на дороге установят новое освещение. В завершении рабочие установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и благоустроят территорию вокруг.

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