Улицу Культуры отремонтируют в Брянске по нацпроекту

Более километра дороги на улице Культуры отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла

улица Культуры в Фокинском районе Брянска. Магистраль ведёт к стадиону «Спартак» и проходит около школы № 35.

Подрядная организация ООО «СБС» обновит 1,1 километра дороги на всем протяжении улицы. Специалисты уложат новый асфальт, сделают тротуары и установят новые фонари. В завершении рабочие поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку и проведут озеленение территории вдоль дороги.