Улицу Культуры в Брянске отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в Фокинском районе Брянска привели в порядок улицу Культуры. Подрядная организация ООО «СБС» обновили 1,1 километра грунтовой дороги от улицы Дзержинского до переулка Июльского. Специалисты уложили асфальтобетонное покрытие, построили тротуары и сделали электроосвещение. В завершении на дороге поставили знаки и нанесли разметку из термопластика со световозвращающими элементами.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».