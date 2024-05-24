Улицу Луначарского в Брянске отремонтируют по нацпроекту

Два участка улицы Луначарского в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла улица Луначарского в Советском районе Брянска. Подрядная организация ООО «ДорТрансСтрой» приведёт в порядок участки, протяжённостью свыше 500 метров, от улицы Красноармейской до улицы Пионерской, а также от улицы Пролетарской до улицы Фокина.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, построят тротуары и установят фонари. Ремонт начнётся до начала лета.