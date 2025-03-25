Улицу Менжинского отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска приведут в порядок улицу Менжинского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» отремонтирует 2,5 километра дороги.

Специалисты модернизируют наружные инженерные сети и построят ливнёвую канализацию. Также на этой улице обустроят новое асфальтобетонное покрытие и сделают тротуары. Для безопасности обустроят удерживающее пешеходное ограждение.

Освещать дорогу будут новые фонари со светодиодными светильниками. Также рабочие обновят остановочные площадки и заездные карманы.

В завершении на дороге поставят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт сделают по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».