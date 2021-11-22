В Брянске перекроют переезд по улице Олега Кошевого

Ограничение будет действовать в течение двух дней.

25 и 26 ноября с 9.00 до 15.00 перекроют железнодорожный переезд на пересечении с улицей Олега Кошевого в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», в это время железнодорожники проведут на переезде ремонтно-путевые работы.

Пересечь пути можно будет через железнодорожный переезд на пересечении с улицей Белорусской.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездку.