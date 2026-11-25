Брянскую область посетила делегация из Совета Федерации ФС РФ

2026, 25 ноября 12:00

Брянскую область посетила делегация Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне Брянскую область с рабочей поездкой посетила делегация Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике. Её возглавил председатель Андрей Кутепов.

Вместе с губернатором Егором Ковальчуком сенаторы возложили цветы к Вечному огню памяти народной на площади Партизан в Брянске. После этого делегация побывала на предприятиях «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод», а также на территории городского пассажирского АТП.

Кроме того, на рабочей встрече губернатора Егора Ковальчук с председателем комитета Андреем Кутеповым обсудили перспективные направления социально-экономического развития приграничной Брянской области.

«Внесены конкретные предложения, основанные на опыте других регионов. Одно из них позволит более экономно использовать автотранспорт, снизить эксплуатационные расходы, эффективнее использовать разные виды транспорта в зависимости от времени суток» , – отметил Егор Ковальчук.