Юношеская сборная брянского МЧС стала четвёртой на турнире «Содружество»

2026, 25 ноября 13:34

Юношеская сборная брянского МЧС стала четвёртой на турнире «Содружество». Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

В Подмосковье прошёл турнир по пожарно-спасательному спорту «Содружество». Участие в нём приняли 16 команд, представляющих главные управления МЧС России Центрального федерального округа.

В личном зачёте бронзовые медали по итогам двоеборья завоевали брянские спортсмены Анна Кондря и Егор Тенитилов. В командном первенстве юношеская сборная регионального управления МЧС России остановилась в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртое место.