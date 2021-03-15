В Брянске перекрыли движение по улице XXII Съезда КПСС

С 22.00 15 марта до 5.00 16 марта перекрыто движение по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе. Ограничение действует на участке от улицы Ростовской до улицы Ульянова. Оно связано с прокладкой ливневой канализации, сообщает мэрия Брянска.

Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую

В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также

Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах С 15 марта по 9 апреля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019

Смолянка устроила поножовщину в праздничный день Утром 8 марта безработная смолянка ударила ножом своего сожителя. Между возлюбленными произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного на почве личной неприязни. Мужчина обратился за помощью в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как легкий вред здоровью. Так, в праздничный день женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Смоленские следователи проверят учителя в одной из школ города Смоленские следовали начали проверку возможных неправомерных действий учителя одной из школ города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что учитель физкультуры в школе №30 попытался выкинуть учеников школы из окна.