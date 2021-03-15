В Брянске перекрыли движение по улице XXII Съезда КПСС
Ограничения продлятся до утра.
С 22.00 15 марта до 5.00 16 марта перекрыто движение по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе. Ограничение действует на участке от улицы Ростовской до улицы Ульянова. Оно связано с прокладкой ливневой канализации, сообщает мэрия Брянска.
Объехать участок можно по улице Ростовской. Водителей просят соблюдать осторожность.
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