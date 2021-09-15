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В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд

2021, 15 сентября 13:00 На дорогах
В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд
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Ограничения связаны с ремонтными работами.

20 и 21 сентября с 9 00 до 15 00 полностью закроют для движения железнодорожный переезд 489 км 1 пк станции Суземка. По информации областной ГИБДД, перекрытие переезда связано со вскрытием настила, сменой скреплений и выправкой пути.

Объехать участок можно будет через железнодорожный переезд 487 км.

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