В Суземке на два дня закроют железнодорожный переезд

Ограничения связаны с ремонтными работами.

20 и 21 сентября с 9 00 до 15 00 полностью закроют для движения железнодорожный переезд 489 км 1 пк станции Суземка. По информации областной ГИБДД, перекрытие переезда связано со вскрытием настила, сменой скреплений и выправкой пути.

Объехать участок можно будет через железнодорожный переезд 487 км.