В Брянске сигналящего водителя обвинили в бестактности

По словам участников дорожного движения, автомобилист не давал «водителям совершать добрых жестов к другим водителям».

В Брянске автомобилисты просят сотрудников ГИБДД обратить внимание на поведение водителя Volkswagen. Гневная запись опубликована в группе «Нарушение ПДД Брянск».

«Водитель «Фольксвагена», что ехал в пробке от полтинника до площади Партизан, проявлял неадекватное поведение и чувство вседозволенности, на всем протяжении пути сигналя и не давая другим водителям совершать добрых жестов к другим водителям», – рассказал очевидец.

Он также отметил: «Ни капли не сомневаюсь, что твое хамское и бестактное поведение вернётся к тебе же».

В ГИБДД Брянска ситуацию пока не прокомментировали.