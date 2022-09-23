В Локте отремонтировали дорогу по требованию прокуратуры

Дорогу отремонтировали в посёлке Локоть после жалобы жителей в прокуратуру.

Прокуратура Брасовского вместе с сотрудниками ГИБДД в июне проверила состояние дороги на улице Школьная в посёлке Локоть. На ямы и выбоины пожаловались жители.

На представление прокурора глава Брасовской районный администрации не отреагировал. Ведомство направило иск в суд. После этого на дороге начался ремонт и проезжую часть привели в надлежащее состояние.