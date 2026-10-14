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Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»

2026, 14 октября 14:49
Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества»
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Ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке мужества». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Калужской области прошёл межрегиональный физкультурный инклюзивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Соревнования посвятили памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Участие в фестивале приняли свыше 190 спортсменов из 14 регионов Центрального федерального округа. Они выступили в пяти дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, шахматы, фиджитал-бокс и адаптивный гиревой спорт.

Команда Брянской области продемонстрировала высокий уровень подготовки. Владимир Клевцова занял второе место в дисциплине «фиджитал‑бокс, класс В».

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