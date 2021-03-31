В Брянской области произошло 26 аварий на ж/д переездах в 2020 году

Водители выезжают на железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора.

По информации руководства Московской железной дороги, за 2020 год в границах МЖД произошло 26 ДТП с железнодорожным подвижным составом, в которых было травмировано 6 и погибло 2 человека.

С начала 2021 года на сети железных дорог в Брянской области уже произошло несколько аварий, причем все они были на регулируемых железнодорожных переездах.