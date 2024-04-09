Вице-мэр Брянска поручил отремонтировать большую часть дорог до мая

Вице-мэр Брянска поручил отремонтировать большую часть разрушенных дорог до майских праздников. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске дорожники продолжают ликвидировать ямы на проезжей части. Специалисты планируют за сутки уложить 90 тонн горячего асфальта на девяти улицах. Дорожное покрытие ремонтируют также с помощью установки «Белта».

«До майских праздников большую часть испорченного асфальтового покрытия мы должны восстановить. Наиболее активно дорожникам надо работать ранним утром и вечером, когда на улицах становится меньше машин», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

С 28 марта дорожники использовали почти 280 тонн горячего асфальта для ремонта более 2 300 квадратных метров дорог Брянска.