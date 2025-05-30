За 11,5 млн рублей реконструировали проезд в промзоне Брянска

За 11,5 млн рублей в Брянске реконструировали проезд в промзоне от улицы Олега Кошевого. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска закончен ремонт проезда от улицы Олега Кошевого у строений 34, 34а и 34б. Подрядная организация «Профдорстрой» обновила почти 450 метров дороги, которая проходит по промышленной зоне. С работой специалисты справились за полтора месяца. Рабочие уложили более 3300 квадратных метров асфальта, сделали тротуары, протянули новую электрическую линию и установили 19 светодиодных фонарей. К предприятиям специалисты сделали шесть широких подъездов.

Работу принимала межведомственная комиссия. Сотрудники комитета ЖКХ городской администрации, Фокинской районной администрации, технадзора отметили высокое качество ремонта. Подрядчику лишь необходимо убрать мусор с обочины.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Реконструкция обошлась в почти 11,5 млн рублей.