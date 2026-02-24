Брянские активисты ЛДПР провели памятный митинг в честь Дня защитника Отечества

Брянские активисты ЛДПР провели памятный митинг в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии.

Брянское отделение ЛДПР отметили День защитника Отечества памятным митингом. Представители и активисты партии собрались у мемориала на Кургане Бессмертия. Они почтили память погибших Героев минутой молчания. К мемориалу легли цветы.

Активисты ЛДПР подчеркнули важность патриотизма, уважения к истории, поддержки военных и ветеранов. Мероприятие стало свидетельством активной гражданской позиции брянского отделения ЛДПР.

Фото: пресс-служба ЛДПР