Брянские активисты ЛДПР провели памятный митинг в честь Дня защитника Отечества

2026, 24 февраля 14:51
Источник фото

Брянские активисты ЛДПР провели памятный митинг в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии. 

 

Брянское отделение ЛДПР отметили День защитника Отечества памятным митингом. Представители и активисты партии собрались у мемориала на Кургане Бессмертия. Они почтили память погибших Героев минутой молчания. К мемориалу легли цветы. 

Активисты ЛДПР подчеркнули важность патриотизма, уважения к истории, поддержки военных и ветеранов. Мероприятие стало свидетельством активной гражданской позиции брянского отделения ЛДПР.

 

Фото: пресс-служба ЛДПР

