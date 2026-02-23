Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

Представительницы белорусского Свято-Елисаветинского монастыря посетили Брянск

2026, 23 февраля 12:12
Представительницы белорусского Свято-Елисаветинского монастыря посетили Белорусское землячество на Брянщине. Об этом рассказали в издании «Деснянская волна».

Накануне Дня защитника Отечества Белорусское землячество на Брянщине в областном центре посетили представительницы Свято-Елисаветинского монастыря из города Минска Республики Беларусь. Сёстры Дарья, две Ирины, Наталья, Иоанна и монахиня Варсонофия приехали на фестиваль православной культуры «Кладезь». Председатель общественной организации белорусов Николай Голосов пригласил землячек в гости. На встрече присутсвовали Иван Иванишко, Сергей Степуро, Михаил Бобров, Татьяна Шибалова и Григорий Кожурин.

Николай Голосов рассказал гостям о работе землячества, показал музейное собрание, вышивки, предметы быта. Сестра Дарья отметила, что отрадно было увидеть, чем занимается землячество, где хранят и пропагандируют культуру Беларуси.

«Молимся и будем молиться за российских бойцов, которые защищают свою Родину от врагов», — сказали гости из Беларуси. 

Заместитель председателя землячества, главный редактор издания «МК в Брянске» Григорий Кожурин подарил гостям буклет с изображениями брянских пароходов, изготовленных в XIX веке на наших заводах. Николай Голосов передал почётную грамоту за укрепление дружбы для духовника Свято-Елисаветинского женского монастыря Андрея Лемешонка. А заслуженный работник культуры России, артист Брянского драмтеатра Михаил Бобров продекламировал стихи известных поэтов на белорусском языке. 

«Спасибо, наши дорогие, за ту подвижническую миссию, которую вы несете», — сказал Николай Голосов.

 

