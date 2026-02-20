Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни

2026, 20 февраля 10:40
Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни
Источник фото

Расписание электричек в Брянской области изменится в праздничные дн. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

 

В предстоящие выходные и праздничные дни в Брянской области изменится расписание некоторых пригородных поездов.  

Поезд №6904 Брянск – Рославль будет курсировать 22, 23 февраля и 8, 9 марта, а 24 февраля и 10 марта – не будет. Поезд №6903 из Рославля в Брянск отправится 22 февраля и 8 марта. 23, 24 февраля, а также 9, 10 марта рейсы отменили.. 

Поезда №№6601/6602 сообщением Сещинская – Жуковка – Сещинская будут курсировать 21 февраля и 7 марта. 22, 23 февраля и 8, 9 марта эти электрички отменили. 

Кроме того, пригородные поезда №№6323/6324 Дятьково – Фаянсовая – Дятьково выйдут в рейс 22, 23 февраля и 8, 9 марта. А 24 февраля и 10 марта этих электричек в не будет. 

20 февраля, 6 марта все пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы, а 21 февраля, 7 марта – субботы.

 

Фото Московской железной дороги

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14264) брянск (6802) ДТП (2681) ГИБДД (2209) прокуратура (2030) уголовное дело (1993) Александр Богомаз (1843) суд (1785) авария (1636) мчс (1496) коронавирус (1272) умвд (1032)