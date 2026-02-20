Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни

2026, 20 февраля 10:40

Расписание электричек в Брянской области изменится в праздничные дн. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В предстоящие выходные и праздничные дни в Брянской области изменится расписание некоторых пригородных поездов.

Поезд №6904 Брянск – Рославль будет курсировать 22, 23 февраля и 8, 9 марта, а 24 февраля и 10 марта – не будет. Поезд №6903 из Рославля в Брянск отправится 22 февраля и 8 марта. 23, 24 февраля, а также 9, 10 марта рейсы отменили..

Поезда №№6601/6602 сообщением Сещинская – Жуковка – Сещинская будут курсировать 21 февраля и 7 марта. 22, 23 февраля и 8, 9 марта эти электрички отменили.

Кроме того, пригородные поезда №№6323/6324 Дятьково – Фаянсовая – Дятьково выйдут в рейс 22, 23 февраля и 8, 9 марта. А 24 февраля и 10 марта этих электричек в не будет.

20 февраля, 6 марта все пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы, а 21 февраля, 7 марта – субботы.

Фото Московской железной дороги