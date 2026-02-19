Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России

Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве во Дворце спорта «Жаворонки» завершилось первенство России по полноконтактному бою. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из разных регионов.

Брянск успешно представлял воспитанник отделения ММА Дворца единоборств имени Артема Осипенко Иван Чичиканов. Он завоевал серебряную награду. Юный боец завоевал путевку на первенство мира в Анталии.

