Брянские эксперты отметили роль выборов в интеграции новых регионов

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили важность процесса политическая интеграция новых регионов для развития страны.

Президент России Владимир Путин одобрил создание в верхней палате Федерального Собрания Совета по интеграции новых регионов. Он нужен для быстрого вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в политическую систему страны. Ключевым событие для этого станет Единый день голосования.

Особенности интеграции новых регионов обсудили участники «Экспертного клуба» из Брянской области.

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин напомнил, что курс на интеграцию Донбасса Президент России задал 5 апреля 2023 года.

«На совещании с членами Правительства 3 августа нынешнего года Владимир Путин констатировал: «Исконно русские земли Донбасса и Новороссии вернулись домой, в родное лоно. Мы шаг за шагом восстанавливаем их, налаживаем на освобождённых территориях мирную жизнь, включая культурную, образовательную сферу»», – добавил Егорушкин.

При этом новые регионы находятся в одном культурном пространстве со всей Россией, храня язык и литературу. .

«То есть, культурно близкие, по-настоящему наши регионы и их жители уже интегрируются в Россию. Но, конечно, без выборов этот процесс не был бы полноценным», – заключил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что новые регионы дадут возможности для развития всей страны.

«Естественно, первоочередной основой всех разнонаправленных интеграционных процессов на просторах Новороссии является доверие людей её населяющих. Так как невозможно сформировать новые паттерны и смыслы, основываясь на общеизвестных методах внушения, предлагаемых всему миру, от наших западных соседей. Тем более у тех, кто столько лет находился под унижением и истреблением», – уверен эксперт.

Егоров добавил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже высказали единое мнение в сентябре 2022, проголосовав за вхождение в состав России.

«Значит и политический контекст, как и любой иной, направленный на развитие новых регионов, представляющий собой драйвер для построения единой для всех политической системы, должен опираться на правдивое и честное взаимодействие с учётом предложений и мнений, как руководства данных территорий, так электората их населяющих», – заключил эксперт.