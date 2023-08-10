Город32

Брянские эксперты отметили роль выборов в интеграции новых регионов

2023, 10 августа 12:42 Политика
Брянские эксперты отметили роль выборов в интеграции новых регионов
Источник фото

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили важность процесса политическая интеграция новых регионов для развития страны.  

Президент России Владимир Путин одобрил создание в верхней палате Федерального Собрания Совета по интеграции новых регионов. Он нужен для быстрого вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в политическую систему страны.  Ключевым событие для этого станет Единый день голосования.

Особенности интеграции новых регионов обсудили участники «Экспертного клуба» из Брянской области. 

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин напомнил, что курс на интеграцию Донбасса Президент России задал 5 апреля 2023 года. 

«На совещании с членами Правительства 3 августа нынешнего года Владимир Путин констатировал: «Исконно русские земли Донбасса и Новороссии вернулись домой, в родное лоно. Мы шаг за шагом восстанавливаем их, налаживаем на освобождённых территориях мирную жизнь, включая культурную, образовательную сферу»», – добавил Егорушкин.

При этом новые регионы находятся в одном культурном пространстве со всей Россией, храня язык и литературу. . 

«То есть, культурно близкие, по-настоящему наши регионы и их жители уже интегрируются в Россию. Но, конечно, без выборов этот процесс не был бы полноценным», – заключил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что новые регионы дадут возможности для развития всей страны. 

«Естественно, первоочередной основой всех разнонаправленных интеграционных процессов на просторах Новороссии является доверие людей её населяющих. Так как невозможно сформировать новые паттерны и смыслы, основываясь на общеизвестных методах внушения, предлагаемых всему миру, от наших западных соседей. Тем более у тех, кто столько лет находился под унижением и истреблением», – уверен эксперт.

Егоров добавил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже высказали единое мнение в сентябре 2022, проголосовав за вхождение в состав России.

«Значит и политический контекст, как и любой иной, направленный на развитие новых регионов, представляющий собой драйвер для построения единой для всех политической системы, должен опираться на правдивое и честное взаимодействие с учётом предложений и мнений, как руководства данных территорий, так электората их населяющих», – заключил эксперт.

Читайте также
Брянские эксперты оценили принятые Госдумой в весеннюю сессию законы
04 августа 09:36
Брянские эксперты оценили принятые Госдумой в весеннюю сессию законы
Более 45 литров крови отправили из Брянска в новые регионы
26 июля 13:46
Более 45 литров крови отправили из Брянска в новые регионы
Брянские эксперты обсудили развитие малых городов
25 июля 13:04
Брянские эксперты обсудили развитие малых городов
Брянские эксперты обсудили продовольственную безопасность
20 июля 09:20
Брянские эксперты обсудили продовольственную безопасность

Новости регионов

04.08.2023 17:38
Всероссийский флэшмоб пройдет на железнодорожных вокзалах Москвы и Смоленска в День железнодорожника
На Курском и Ярославском вокзалах Москвы, а также на вокзале Смоленска 6 августа, в День железнодорожника, состоится всероссийский флэшмоб «Поезд, объединяющий страну – самый длинный, нарисованный на асфальте поезд». В нем смогут принять участие все желающие. На асфальте участники акции мелом изобразят локомотив и вагоны, объединив их в состав, который в профессиональный праздник подчеркнет важнейшую
03.08.2023 11:22
Капитальный ремонт пути начался на участке Гагарин – Уваровка в Смоленской области
В Смоленской области начались масштабные работы на участке Гагарин – Уваровка. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, выправку пути, укладку и сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18,3 тыс. кубометров щебня, 12 пар рельсовых плетей длиной 800

Актуальные темы

Экономика
Около 110 жителей Брянска трудоустроят на новый завод
Общество
Первый мотопатруль ДПС появился в Брянске
Лента новостей
Село Случевск попало под обстрел
Происшествия
Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда
Лента новостей
17 новых автобусов получили брянские автопредприятия

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России
«Ключ» от «Ростелекома» есть более чем у миллиона жителей России

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах.

Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа
Движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово в Брянской области будет ограничено с 10 по 18 августа

С 10 по 18 августа в зоне переезда 107 км станции Жудилово в Брянской области железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы.

Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения
Брянскэнерго в первом полугодии подключило к сетям более 80 камер видеонаблюдения

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» принимает активное участие в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области. Энергетики подключают к сетям компании камеры наружного наблюдения и светофорные объекты, цель которых – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.