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224 избирательные кампании пройдут в Брянской области

2024, 28 августа 17:30 Политика
224 избирательные кампании пройдут в Брянской области
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224 избирательные кампании пройдут в Брянской области в Единый день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

На заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Брянской области обсудили обеспечение безопасности в Единый день голосования. В регионе запланированы 224 избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Госдумы по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78, выборы депутатов Брянской областной Думы, Брянского городского Совета народных депутатов и представительных органов муниципалитетов Брянской области. 

За проведение выборов отвечают Избирательная комиссия Брянской области, 33 территориальные и 1 044 участковые избирательные комиссии. Голосование продлится с 6 по 8 сентября с 8:00 до 20:00. 

В приграничных районах, чтобы исключить скопление людей на избирательных участках, пройдёт досрочное голосование – с 30 августа по 5 сентября.

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