Брянский губернатор занял высокую позицию в рейтинге эффективности в медиапространстве

Губернатор Брянской области Александр Богомаз занял 15 место из 85 в рейтинге эффективности глав российских регионов в медиапространстве, который составили эксперты ообщества «ПУЛ Telegram» и агентства «The World Inform».
При оценке не учитывались сообщения пресс-служб областных правительств, однако учитывали публикации в СМИ всех уровней, соцсетях и мессенджерах, обратная связь с населением и другие показатели.
Брянский губернатор получил показатель 46,4%, который считается высоким, прибавив к ранее данной ему оценке 0,3%.
Было отмечено, что федеральные СМИ хвалили Брянщину за восстановление луганской Брянки и успехи в выращивании картофеля, активно освещали открытие школы-сада в Журиничах, вручение 46 автомобилей медучреждениям, проведение памятных мероприятий в День освобождения Брянщины с отказом от фейерверка и развлекательной программы.
В сентябре успехи региона также отметили вице-премьер Марат Хуснуллин и министр спорта Олег Матыцин. А Богомаз единственным из губернаторов был приглашен на открытие Международного центра самбо в Москве, в котором участвовали президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.
Была отмечена также активная коммуникация губернатора с жителями Брянщины в Телеграме и соцсетях.
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