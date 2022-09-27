Брянский губернатор занял высокую позицию в рейтинге эффективности в медиапространстве

Губернатор Брянской области Александр Богомаз занял 15 место из 85 в рейтинге эффективности глав российских регионов в медиапространстве, который составили эксперты ообщества «ПУЛ Telegram» и агентства «The World Inform».

При оценке не учитывались сообщения пресс-служб областных правительств, однако учитывали публикации в СМИ всех уровней, соцсетях и мессенджерах, обратная связь с населением и другие показатели.

Брянский губернатор получил показатель 46,4%, который считается высоким, прибавив к ранее данной ему оценке 0,3%.

Было отмечено, что федеральные СМИ хвалили Брянщину за восстановление луганской Брянки и успехи в выращивании картофеля, активно освещали открытие школы-сада в Журиничах, вручение 46 автомобилей медучреждениям, проведение памятных мероприятий в День освобождения Брянщины с отказом от фейерверка и развлекательной программы.

В сентябре успехи региона также отметили вице-премьер Марат Хуснуллин и министр спорта Олег Матыцин. А Богомаз единственным из губернаторов был приглашен на открытие Международного центра самбо в Москве, в котором участвовали президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин.

Была отмечена также активная коммуникация губернатора с жителями Брянщины в Телеграме и соцсетях.