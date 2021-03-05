Брянский политолог рассказал о «гадящей англичанке»

По его словам, английские спецслужбы ведут против России информационную войну.

Брянский политолог Александр Турыкин опубликовал статью «Англичанка снова гадит». Ниже приводим текст публикации.

Англичанка снова гадит

Как известно, все тайное рано или поздно становится явным. Разоблачительная статья Американского интернет-портала «The Grayzone» пролила свет на потаенную сторону информационной войны против нашей страны, которую ведут спецслужбы Великобритании с помощью изданий Reuters, BBC, Bellingcat, а также пула агентов влияния внутри России.

Расследование основано на утечке секретных документов из посольства Великобритании в Москве и раскрывает тонкости работы английских спецслужб в области информационных диверсий.

Из материала следует, что британские власти финансируют работу, направленную на ослабление позиций России в Европе и Центральной Азии. Однако британцы озабочены не только внешней политикой России, но и внутренней. Документы свидетельствуют, что британские спецслужбы через посреднические структуры поддерживают в России такие СМИ как «Медуза» и «Медиазона», используя их для накачки протеста и продвижения угодных Лондону лидеров. Кроме того, англичане обзавелись в России сетью из 400 журналистов, обслуживающих интересы британской разведки.

Известны и конкретные имена кураторов операции. Руководит фронтом информационной войны против России британский дипломат Том Оппенхейм. Именно этот персонаж, для которого дипломатическая работа является, видимо, всего лишь прикрытием и координирует подконтрольную англичанам сеть из российских журналистов.

Упоминаются в расследовании и всем известные оппозиционеры. Из опубликованных материалов стало известно, что «расследование» Навального по его отравлению также является инсценировкой британских спецслужб.

Добавим к этому, что секретные документы британского посольства проливают свет и на причины популярности роликов Навального на видеохостинге YouTube. Оказывается, спецслужбы Великобритании имеют возможность влиять на российских сегмент YouTube и поэтому выводят в топ антиправительственный и протестный контент.

Таким образом, из опубликованных секретных документов следует, что Великобритания создала пропагандистскую сеть, координируемую офицерами военной разведки, и активно использует её для подрыва авторитета России как на международной арене, так и для дестабилизации политической обстановки внутри нашей страны.

Примечательно, что в этой работе задействованы структуры, засветившиеся в организации государственных переворотов в Сирии и Ливане. Возникает вопрос, а не пора ли российским властям дать адекватный ответ?