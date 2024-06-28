Брянский спикер подписал соглашение с Гомельским областным Советом депутатов на Форуме регионов России и Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Витебске стартовал XI Форум регионов России и Беларуси. В мероприятиях участвует делегация из Брянской области, в том числе и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

«Беларусь остается важным торговым партнером России. Отмечу, что в ТОП-10 отечественных регионов по объему товарооборота с соседями входит приграничная Брянская область. У нас много совместных проектов, например, «Брянсксельмаш». Кроме того, мы взаимодействуем с регионами Республики в различных сферах науки, образования, культуры, спорта и туризма. В частности, буквально через несколько дней, 29 июня, на Брянщине в День партизан и подпольщиков состоится традиционный фестиваль «Славянское единство», участниками которого станут наши белорусские партнеры. Мы намерены расширять деловые и дружеские контакты», — отметил Валентин Суббот.

Председатель заксобрания подписанил межпарламентские соглашения с Гомельским областным Советом депутатов и Могилевским областным Советом депутатов.