Брянский журналист поучаствовал в программе на «Первом канале»
Брянский журналист поучаствовал в стриме ОНФ в эфире «Первого канала».
В эфире Первого канала 23 января прошла Общероссийский народный фронт провёл онлайн-общение в прямом эфире. В стриме поучаствовал известный брянский журналист Артём Сухоломкин. Ранее он возглавлял телеканал «Брянская губерния». Он пообщался с ведущим программы «Время покажет» Анатолием Кузичевым. Они обсуждали ситуацию о территориальных претензий Украины к Брянской области.