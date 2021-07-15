Бывший зам брянского губернатора Коробко отправился к «простым и добрым» людям

«Многого же нашим жителям не надо», – считает он.

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко поделился впечатлениями от общения с жителями тамбовского села.

«Всегда полезно послушать мнение простых жителей… Имел такую возможность в Бондарском районе. Такого не прочитаешь в справках и отчетах. Да и просто приятно общаться с простыми и добрыми людьми. Многого же нашим жителям не надо. Главное – чтобы было все по справедливости и чтобы власть уважала людей и прислушивалась к их мнению. Чиновник же – это не навечно. И самая главная задача любого чиновника – слушать, слышать и помогать людям. Не всегда и не всем чиновникам, к сожалению, это понятно. Извиняюсь за них», – сообщил Коробко на своей странице в соцсетях.

В пример он привел президента Владимира Путина, «который уважает простых людей и слышит народ».

Посты бывшего брянского чиновника, ныне строящего политическую карьеру в Тамбовской области, собирают десятки комментариев и сотни лайков. В них Александр Коробко делится воспоминаниями о работе в Брянской области, благодарит президента и партию «Единая Россия», публикует молитвы и выкладывает селфи и фото местных достопримечательностей.