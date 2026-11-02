Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Свыше 33 миллионов рублей похитили дистанционные мошенники у брянцев за неделю

2026, 02 ноября 17:43
Свыше 33 миллионов рублей похитили дистанционные мошенники у брянцев за неделю
Источник фото

Свыше 33 миллионов рублей похитили дистанционные мошенники у 29 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратились 29 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 33 456 800 рублей.

Почти половина жертв пыталась купить или продать товары на сайтах с частными объявлениями. 13 жителей Брянской области лишились 1 508 500 рублей после общения с мнимыми покупателями и продавцами. 

Так, 47-летний житель Дятьковского района хотел купить машину по объявлению в мессенджере. В результате злоумышленники выманили у него 926 тысяч рублей. А 19-летний житель Советского района хотел арендовать квартиру в Москве. Незнакомец на популярном предложил ему подходящий вариант, но оказался мошенником. Молодой человек потерял 48 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске
02 ноября 15:35
Брянские тяжелоатлеты завоевали три награды на турнире в Рыбинске
Молодой водитель пострадал в аварии на брянской трассе накануне
02 ноября 14:30
Молодой водитель пострадал в аварии на брянской трассе накануне
Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке
02 ноября 13:34
Замдиректора УК в Брянске ждёт суд из-за травмирования ребёнка на площадке

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17050) брянск (7290) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2227) уголовное дело (2164) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1762) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1189)