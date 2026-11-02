Свыше 33 миллионов рублей похитили дистанционные мошенники у брянцев за неделю

2026, 02 ноября 17:43

Свыше 33 миллионов рублей похитили дистанционные мошенники у 29 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 29 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 33 456 800 рублей.

Почти половина жертв пыталась купить или продать товары на сайтах с частными объявлениями. 13 жителей Брянской области лишились 1 508 500 рублей после общения с мнимыми покупателями и продавцами.

Так, 47-летний житель Дятьковского района хотел купить машину по объявлению в мессенджере. В результате злоумышленники выманили у него 926 тысяч рублей. А 19-летний житель Советского района хотел арендовать квартиру в Москве. Незнакомец на популярном предложил ему подходящий вариант, но оказался мошенником. Молодой человек потерял 48 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.