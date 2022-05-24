Делегации ДНР и ЛНР переймут сельскохозяйственный опыт Брянской области

Приезд представителей республик назвали знаковым для региона событием.
24 мая в Правительстве Брянской области прошла рабочая встреча губернатора Александра Богомаза с руководителями делегаций и Донецкой и Луганской народных республик.
В Брянскую область прибыли министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской народной республики Юрий Пронько, министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной республики Артем Крамаренко. В состав делегация также вошли специалисты аграрного сектора.
«Приезд делегаций Луганской народной республики и Донецкой народной республики – знаковое событие для Брянской области. Россия признала ЛНР и ДНР в качестве равных, независимых субъектов публично-правовой власти», – сообщает региональное правительство.
По словам губернатора Александра Богомаза, Брянская область готова к сотрудничеству с предприятиями Донецкой и Луганской народных республик как в плане обмена опытом в технологиях и научных подходах, так и по вопросам поставок сельхозпродукции и продуктов питания.
«Мы постарались разработать для вас программу, чтобы познакомить с ключевыми проектами и хозяйствами области по производству картофеля, зерна, животноводству, наше легендарное хозяйство «Красный Октябрь», который возглавляет Герой социалистического труда Георгий Константинович Лобус», – сказал Богомаз.
«Для нас очень важна поддержка Российской Федерации, вашего региона – лидера в нашей сфере – сельском хозяйстве», – отметил Артем Крамаренко.
«Мы часть российского государства, мы активно защищаем свое право на это, мы долго к этому шли. В ближайшем будущем наш народ скажет свое слово в пользу субъективности в большой семье, и я очень рад, что мы приехали к лидеру в агропромышленном комплексе Российской Федерации, именно в Брянскую область. Самое главное, что сегодня не нужно ездить по миру, а можно приехать в Брянскую область и здесь научиться лучшему, что есть в сельском хозяйстве, особенно учитывая те темпы, которыми вы достигли таких результатов! Александр Васильевич, я считаю, это личная ваша заслуга и вашей команды. Мы приехали не на экскурсию, а учиться и использовать опыт Брянской области у себя, в составе нашей делегации – ученые, специалисты, профессионалы в отрасли АПК, которые помогут перенять российские стандарты и достичь полной интеграции», – сказал Юрий Пронько.
Для делегаций из ДНР и ЛНР в Брянской области запланирована насыщенная рабочая программа, в ходе которой руководители предприятий региона окажут содействие представителям братских республик, поделятся передовыми технологиями и наработками.
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