Глава Брянщины Богомаз получил особые полномочия

Указом также предписывается создание во всех упомянутых в нем субъектов РФ штабов территориальной обороны.

Речь, в первую очередь, об обеспечении безопасности и защите объектов критической инфраструктуры на территории области.

С гуманитарной миссией Губернатор встретился с волонтёрами, которые работали в зоне СВО. Вот уже почти 8 месяцев внимание жителей разных уголков страны приковано к теме специальной военной операции. Свою лепту в общее дело вносят и добровольцы, которые помогают переселенцам, собирают гуманитарную помощь и доставляют её мирным жителям Донбасса и освобождённых территорий. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский встретился с

Школа в безопасности Вопросы безопасного пребывания детей в школах находятся в сфере особого внимания представителей всех уровней власти. О выполнении мероприятий по антитеррористической защищённости школ региона говорили на очередном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Участие в обсуждении приняло руководство силового блока, профильные чиновники и представители иных заинтересованных ведомств. «Вопрос наиважнейший

В закрома! На Смоленщине ожидается рекордный урожай зерна, а сбор картофеля, как прогнозируется, превысит прошлогодний показатель. Хорошими новостями поделился губернатор Алексей Островский после расширенного общеобластного совещания, где подвели предварительные итоги сезонных полевых работ. «Несмотря на неприятные сюрпризы погоды, урожай основных сельхозкультур в этом году на Смоленщине обещает быть достойным, а по зерновым и масличным — рекордным. Ожидаем,

Мы будем помнить В Вязьме обсудили подвиг народного ополчения. 11 октября депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов принял участие в мероприятии, посвящённом вопросам сохранения памяти о народном ополчении Великой Отечественной войны, которое прошло при поддержке столичного парламента. Символ подвига Обсуждение актуальной темы впервые прошло в формате межрегионального форума молодых парламентариев. Встреча на Вяземской земле состоялась в День Московского народного

Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой, Санкт-Петербургом и Минском на ноябрьские праздники На период празднования Дня народного единства холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой, Санкт-Петербургом и Минском. Так, 2 и 6 ноября из Минска в Москву отправится поезд №236Ь с остановкой в Смоленске в 23:27. В обратном направлении поезд №231Б Москва – Минск отправится 3 и 7 ноября (прибытие в Смоленск в 22:12) .