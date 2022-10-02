Нижегородский губернатор встретился с мобилизованными земляками в Клинцах

Жалобы на условия пребывания в пунктах временного размещения мобилизованных жителей Нижегородской области в Клинцах, которые ранее были размещены в ряде местных, а затем и брянских пабликов, стали поводом для приезда на Брянщину нижегородского губернатора Глеба Никитина.

Никитин рассказал в своем Телеграм-канале, что лично встретился с командованием двух воинских частей, где разместили его земляков и самими нижегородцами, изучил условия, в которых они размещены, и поводов для нареканий не нашел.

Ранее, по информации из Телеграм-канала губернатора Брянской области Александра Богомаза, и не подтвердился ни один из фактов. Информация о фейковых публикациях была передана в правоохранительные органы.

Никитин также сообщил, что все жалобы власти Нижегородской области разобрали и взяли в работу, а мобилизованным нижегородцам и их семьям будут помогать, а мобилизованным из региона заодно привезли рюкзаки с необходимыми вещами.