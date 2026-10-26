Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Шесть километров дороги обновили по нацпроекту в Гордеевском районе

2026, 26 октября 11:04
Шесть километров дороги обновили по нацпроекту в Гордеевском районе
Источник фото

Шесть километров дороги обновили по нацпроекту в Гордеевском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Гордеевском районе завершился капитальный ремонт трассы Сураж – Гордеевка.  Шесть километров дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор». Рабочие отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины.Также специалисты восстановили укрепительные полосы. В завершении ремонта подрядчик установил дорожные знаки и нанесли разметку. 

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах
26 октября 17:38
Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах
Брянские спортсмены привезли две награды с гонки дронов в Сочи
26 октября 16:33
Брянские спортсмены привезли две награды с гонки дронов в Сочи
В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель
26 октября 15:31
В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16970) брянск (7278) ДТП (2907) ГИБДД (2480) прокуратура (2223) уголовное дело (2161) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1756) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1183)