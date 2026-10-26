Шесть километров дороги обновили по нацпроекту в Гордеевском районе

2026, 26 октября 11:04

Шесть километров дороги обновили по нацпроекту в Гордеевском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Гордеевском районе завершился капитальный ремонт трассы Сураж – Гордеевка. Шесть километров дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор». Рабочие отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины.Также специалисты восстановили укрепительные полосы. В завершении ремонта подрядчик установил дорожные знаки и нанесли разметку.

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».