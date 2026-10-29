Более четырёх километров улицы Литейной отремонтировали в Брянске

2026, 29 октября 13:45

Более четырёх километров проезжей части на улице Литейной отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается капитальный ремонт более четырёх километров улицы Литейной от Литейного моста до пересечения с улицей 50-й Армии. Подрядчик уложил завершающий слой асфальта по всей проезжей части. По нечётной стороне дороги, от моста через реку Десна до перекрестка с улицей XXII Съезда КПСС, рабочие выложили плиткой тротуар. На противоположной стороне на пешеходной дорожке уложили асфальт.

С минувшей весны строители расширили проезжую часть на участке от Литейного моста до улицы XXII Съезда КПСС. Здесь сделали по три полосы движения в каждом направлении. Освещают дорогу новые светодиодные светильники. Также рабочие обустроили ливневую канализацию и установили почти 1,5 километра металлического ограждения вдоль дороги. На остановках общественного транспорта рабочие устанавливают новые павильоны.

Ремонт улицы Литейной обошёлся в более чем 254 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».