Три человека ранены при атаках ВСУ по Брянской области накануне

2026, 27 октября 08:31

Три человека ранены при атаках ВСУ по Брянской области накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

26 октября дрон-камикадзе ВСУ атаковал посёлок Суземка. Ранения получил 49-летний мужчина.

Кроме того, посёлок городского типа Белая Березка Трубчевского района подвергся обстрелу из РСЗО. Две 75-летние жительницы были травмированы. Пострадавшим оказали помощь.

При атаке был разрушен один частный дом, а ещё три — повреждены. В многоквартирном пятиэтажном доме выбиты окна.