Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Три человека ранены при атаках ВСУ по Брянской области накануне

2026, 27 октября 08:31
Три человека ранены при атаках ВСУ по Брянской области накануне
Источник фото

Три человека ранены при атаках ВСУ по Брянской области накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

26 октября дрон-камикадзе ВСУ атаковал посёлок Суземка. Ранения получил 49-летний мужчина.

Кроме того, посёлок городского типа Белая Березка Трубчевского района подвергся обстрелу из РСЗО. Две 75-летние жительницы были травмированы. Пострадавшим оказали помощь. 

При атаке был разрушен один частный дом, а ещё три — повреждены. В многоквартирном пятиэтажном доме выбиты окна.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах
26 октября 17:38
Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Выгоничах
Брянские спортсмены привезли две награды с гонки дронов в Сочи
26 октября 16:33
Брянские спортсмены привезли две награды с гонки дронов в Сочи
В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель
26 октября 15:31
В ДТП на брянской трассе накануне погиб водитель

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16971) брянск (7278) ДТП (2907) ГИБДД (2480) прокуратура (2223) уголовное дело (2161) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1756) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1183)