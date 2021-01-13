Один из врио заместителей брянского губернатора стал бывшим

Правительство Брянской области не стало продлевать контракт с Юрием Мокренко.

Правительство Брянской области не продлило контракт с Юрием Мокренко, который до недавнего времени занимал пост врио заместителя губернатора.

Ранее кандидатура Мокренко не была внесена на утверждение в областной парламент.

На сегодня с приставкой врио продолжают работать два зама губернатора. Остальные были утверждены региональным парламентом еще в конце 2020 года.

До того, как стать врио зама губернатора, Мокренко занимал разлинчые должности в Ростехнадзоре.