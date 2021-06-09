Уволенный после гибели ребенка в коллекторе Тюканько вновь отвечает за ЖКХ в Брянске

Владимир Тюканько возглавил комитет по ЖКХ в городской администрации.

Владимира Тюканько вновь назначили руководителем комитета по ЖКХ Брянской городской администрации.

Нового главного коммунальщика Брянска официально представили на совещании в мэрии, которое провел новый же первый заместитель главы администрации Станислав Кошарный.

В 2012 году Владимир Тюканько покинул пост руководителя городского комитета по ЖКХ, после того как в канализационном коллекторе у памятника Летчикам в Советском районе Брянска в канализационный коллектор провалилась женщина с коляской. Женщину удалось спасти, маленький ребенок погиб.

Затем Тюканько возглавил отдел по благоустройству и экологии в горадминистрации, но и эту должность вынужден был покинуть после скандальной вырубки деревьев по улице Крахмалева.

Теперь Владимир Тюканько сменил ранее возглавлявшего комитет по ЖКХ Игоря Гинькина, которого приговорили к трем годам условно за гибель трех женщин пи нападении бездомных собак.