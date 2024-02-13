В Госдуме пообещали брянцам вернуть закон «О честной цене»

Предложенный ЛДПР и отклонённый Госдумой закон «О честной цене», будет вновь инициирован по требованию брянцев, обратившихся к Леониду Слуцкому.

Во время визита в Брянскую область главы фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, к нему обратились граждане, пожаловавшиеся на манипуляции производителей с весом товаров. Депутат разделяет возмущение покупателей: «Мы часто видим, что потребители сталкиваются с нечестным отношением, а зачастую и с откровенным обманом со стороны производителей и продавцов продуктов питания. Цена указана за один литр, а фактически человек покупает 900 миллилитров молока, не килограмм, а 900 граммов или даже 730 граммов сахара или гречки. Так поступать с людьми, которые честно трудятся и зарабатывают деньги, нельзя. Это выглядит как откровенное издевательство».

Слуцкий сообщил брянцам, что в ноябре 2023 года Госдума отклонила предложенный ЛДПР законопроект на основании отзыва Минпромторга. Чиновники министерства сочли, что продавцы столкнутся с дополнительными расходами на пересчет веса и объема продуктов, изменение упаковки и это обернётся ростом цен. Но эксперты отмечают парадокс: сегодня объемы и структура затрат у производителей продуктов составляют коммерческую тайну, и нельзя сказать точно, какой убыток они якобы могут понести.

Доходить до каждого человека, до каждой семьи – это не просто формальный лозунг старейшей оппозиционной партии в стране, а формула ее деятельности уже на протяжении 35 лет. Поэтому без внимания не остается ни одно обращение. В данном случае, парламентарии фракции решили вновь реанимировать законопроект «О честной цене», который россияне уже называют «народным». В ЛДПР считают, что закон станет правовой мерой для создания честных правил игры в сфере торговли.

«Мы будем добиваться честного отношения к людям, которые не должны становиться объектом наживы торговых сетей и недобросовестных производителей. Мы добьемся правды!» – отметил Леонид Слуцкий.

Фото: Андрис Матвеев