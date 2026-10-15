В правительстве Брянской области пост вице-губернатора занял Юрий Филипенко, сообщает издание «МК Брянск».
15 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил на должность вице-губернатора Юрия Филипенко. Ранее он занимал пост заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона.Назначение на должность у Юрия Филипенко совпало с его днём рождения.
Должность вице-губернатора была свободна с сентября 2020 года. Тогда её по собственному желанию покинул Александр Резунов.
Должности вице-губернатора прописана отдельной статьей в уставе Брянской области. Если губернатор не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья, нахождением в отпуске или командировки, то его обязанности временно исполняет вице-губернатор.
Новое назначение стало четвёртым после выборов. Ранее у губернатора появились три новых заместителя.