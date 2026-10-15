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Власть

В правительстве Брянской области появился вице-губернатор

2026, 15 октября 11:35
В правительстве Брянской области появился вице-губернатор
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В правительстве Брянской области пост вице-губернатора занял Юрий Филипенко, сообщает издание «МК Брянск». 

 

15 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил на должность вице-губернатора Юрия Филипенко. Ранее он занимал пост заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона.Назначение на должность у Юрия Филипенко совпало с его днём рождения. 

Должность вице-губернатора была свободна с сентября 2020 года. Тогда её по собственному желанию покинул Александр Резунов. 

Должности вице-губернатора прописана отдельной статьей в уставе Брянской области. Если губернатор не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья, нахождением в отпуске или командировки, то его обязанности временно исполняет вице-губернатор. 

Новое назначение стало четвёртым после выборов. Ранее у губернатора появились три новых заместителя.

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