В правительстве Брянской области появился вице-губернатор

2026, 15 октября 11:35

В правительстве Брянской области пост вице-губернатора занял Юрий Филипенко, сообщает издание «МК Брянск».

15 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил на должность вице-губернатора Юрия Филипенко. Ранее он занимал пост заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора и правительства региона.Назначение на должность у Юрия Филипенко совпало с его днём рождения.

Должность вице-губернатора была свободна с сентября 2020 года. Тогда её по собственному желанию покинул Александр Резунов.

Должности вице-губернатора прописана отдельной статьей в уставе Брянской области. Если губернатор не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья, нахождением в отпуске или командировки, то его обязанности временно исполняет вице-губернатор.

Новое назначение стало четвёртым после выборов. Ранее у губернатора появились три новых заместителя.