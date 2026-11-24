Пять человек ранены при атаках ВСУ по Брянщине накануне

2026, 24 ноября 08:56

Пять человек ранены при атаках ВСУ по Брянщине накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

Накануне дрон ВСУ атаковал жилой дом в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. Строение загорелось. 64-летний хозяин дома был ранен.

Также беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус в посёлке Климово. Две пассажирки и водитель автобуса получили травмы.

Кроме того, дрон ВСУ напал на движущийся гражданский автомобиль на дороге около села Картушин в Стародубском районе. Водитель с многочисленными ранениями попал в больницу.