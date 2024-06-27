Внештатный советник премьер-министра России подчеркнул важность игр БРИКС

Внештатный советник премьер-министра России Олег Матыцин подчеркнул важность игр БРИКС, в которых участвуют и брянские спортсмены.

«Это не только спортивный, но и гуманитарный, образовательный и культурный проект. Люди со всего мира смогли увидеть, как живет наша страна, потому что информационное поле сейчас, к сожалению, перенасыщено негативной информацией. Но они увидели открытых людей, готовых делиться своим опытом, достижениями, это переворачивает сознание», – сказал бывший министр спорта в интервью «Матч ТВ».

В издании Sport.ru Олег Матыцин добывил, что игры – это шаг вперёд в развитии российского спорта и нового формата взаимодействия стран БРИКС.

«Мы готовы работать как единая команда для продвижения форматов, которые позволили бы строить многополярный спортивный мир», – заключил внештатный советник премьер-министра.