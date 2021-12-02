Врио главы Карачевской администрации стал Леонид Филин

Решение прияли депутаты районного Совета.

1 декабря Карачевский районный Совет народных депутатов проголосовал за назначение 64-летнего директора мемориального комплекса «Партизанская поляна» Леонида Филина новым временно исполняющим обязанности главы районной администрации.

В открытом голосовании депутаты сначала назначили Филина первым заместителем главы администрации Карачевского района, а затем возложили на него временное исполнение обязанностей главы районной администрации. Он досрочно сложил с себя полномочия депутата по одномандатному округу № 12 Карачевского районного Совета народных депутатов.

Ранее в течение нескольких дней обязанности врио главы Карачевской райадминистрации исполнял Сергей Шкуркин. Он сложил полномочия по собственному желанию.

Напомним, глава Карачевской администрации Людмила Лужецкая написала заявление об увольнении после прямой линии губернатора Александра Богомаза. Чиновнице вменили в вину отсутствие спортивной инфраструктуры в районе.

На ее должность претендовала экс-директор регионального департамента природных ресурсов и экологии Татьяна Цыганок. Вероятно, ее кандидатуру сняли после скандала с жительницей Карачева, которую чиновница якобы назвала «грязной колхозницей».