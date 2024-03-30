Пожилая женщина попала под машину в Карачеве

Водитель сбил женщину на обочине и скрылся с места аварии в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Советской в городе Карачеве. Водитель за рулём автомобиля при выезде задним ходом со двора сбил 69-летнюю женщину. Пешехода шла по обочине дороги.

Автомобилист с места аварии скрылся. Женщина получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и ищут скрывшегося водителя.