За день брянцы отправили губернатору 169 вопросов

Прямая линия пройдет 23 ноября.

За первый день сбора обращений к прямой линии губернатора Брянской области Александра Богомаза в call-центр поступило 109 звонков, на электронную почту жители региона отправили 22 обращения, в мессенджер WhatsApp – 38.

66,1% сообщений поступило от жителей города Брянска. Больше всего вопросов – 18,2% – касаются жилищно-коммунальной сферы.

Единый call-центр принимает звонки ежедневно с 9.00 до 18.00 по 23 ноября включительно по многоканальному телефону 8-800-200-32-68.

Прямая линия губернатора начнется 23 ноября в 17.00. Трансляцию будут вести в эфире телеканалов «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32 Радио» и в официальной группе «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы губернатору также по электронной почте voprosglave@bryanskobl.ru, указав контактные данные для получения ответа на обращение по WhatsApp по номеру 8-901-809-32-68.