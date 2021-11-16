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Губернатор Богомаз проведет прямую линию с брянцами

2021, 16 ноября 11:00 Политика
Губернатор Богомаз проведет прямую линию с брянцами
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Вопросы принимают с 16 ноября.

23 ноября в 17.00 состоится прямая линия губернатора Александра Богомаза с жителями Брянской области.

В этом году она впервые пройдет сразу на нескольких эфирных площадках. Трансляция будет вестись в эфире телеканалов «Брянская губерния», «ОТР», радиостанции «32 Радио» и в официальной группе «Брянская область» в «ВКонтакте».

С 16 ноября начался сбор вопросов от жителей региона по многоканальному телефону 8-800-200-32-68. Ежедневно с 9.00 до 18.00 по 23 ноября включительно звонки принимает единый call-центр.

Задать вопросы губернатору также можно письменно, прислав сообщение на электронную почту voprosglave@bryanskobl.ru, указав контактные данные для получения ответа на обращение, или на мобильный номер WhatsApp 8-901-809-32-68.

Обращения могут быть письменными, устными, а также в формате видео.

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