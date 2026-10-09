100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске

2026, 09 октября 14:30

100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

7 октября в горадминистрации Брянска состоялось заседание Координационного совета «Движения Первых». В областном центре работает 100 первичных отделений. «Движения Первых» насчитывает 48 021 участника, в том числе 4364 наставника. С прошлого года цифры увеличились в полтора раза. Движение Первых реализует проекты «Флагманы возможностей», «Первая помощь», «Мы — граждане России!», «Первые, на лёд!», «Лига Клубов интеллектуальных игр» и «Значимый взрослый», а также проводит военно-патриотическую игру «Зарница 2.0»

«В Брянске растёт поколение инициативных, неравнодушных ребят. Молодёжь не просто включается в городские проекты «Движения Первых» — она становится их соавтором. Ребята показывают, насколько по-взрослому и ответственно они подходят к своим задачам. Выстроены понятные механизмы поддержки инициатив, прозрачные критерии отбора и сопровождение на каждом этапе. Наша задача как органов власти — создавать условия, чтобы энергия и идеи молодёжи находили реальное применение в жизни города», – отметил заммэра Александр Гаврилов.