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Образование

100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске

2026, 09 октября 14:30
100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске
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100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

7 октября в горадминистрации Брянска состоялось заседание Координационного совета «Движения Первых». В областном центре работает 100 первичных отделений. «Движения Первых» насчитывает 48 021 участника, в том числе 4364 наставника. С прошлого года цифры увеличились в полтора раза. Движение Первых реализует проекты «Флагманы возможностей», «Первая помощь», «Мы — граждане России!», «Первые, на лёд!», «Лига Клубов интеллектуальных игр» и «Значимый взрослый», а также проводит  военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» 

«В Брянске растёт поколение инициативных, неравнодушных ребят. Молодёжь не просто включается в городские проекты «Движения Первых» — она становится их соавтором. Ребята показывают, насколько по-взрослому и ответственно они подходят к своим задачам. Выстроены понятные механизмы поддержки инициатив, прозрачные критерии отбора и сопровождение на каждом этапе. Наша задача как органов власти — создавать условия, чтобы энергия и идеи молодёжи находили реальное применение в жизни города», – отметил заммэра Александр Гаврилов.

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