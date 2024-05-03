108 брянских ветеранов получили выплату к празднику
108 брянских ветеранов получили выплату ко Дню Победы. Об этом сообщили в городской администрации.
Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплатили дополнительно по 10 тысяч рублей. 108 жителей Брянской области получили деньги вместе с пенсией. Дополнительную материальную помощь приурочили ко Дню Победы.
Праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и непосредственным участникам.
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