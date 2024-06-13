108 тысяч комплектов учебников планируют купить для брянских школ

108 тысяч комплектов учебников планируют купить для школ Брянской области в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ обсудили обеспечение школ региона учебниками на предстоящий учебный год.

Так, в минувшем году 129 млн рублей направили на замену устаревших по содержанию или возмещение утраченных учебников. Также по поручению губернатор купили новые учебники для 10 и 11 классов по истории.

В этом году на 106,3 млн рублей приобретут учебники для школьников 5-9 классов. На приобретение книг по обновленным федеральным государственным стандартам предусмотрены ещё 215,9 млн рублей. Департамент образования готовит документы на торги для купипки 108 тысяч комплектов учебников.