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108 тысяч комплектов учебников планируют купить для брянских школ

2024, 13 июня 16:36 Общество
108 тысяч комплектов учебников планируют купить для брянских школ
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108 тысяч комплектов учебников планируют купить для школ Брянской области в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ обсудили обеспечение школ региона учебниками на предстоящий учебный год. 

Так, в минувшем году 129 млн рублей направили на замену устаревших по содержанию или возмещение утраченных учебников. Также по поручению губернатор купили новые учебники для 10 и 11 классов по истории. 

В этом году на 106,3 млн рублей приобретут учебники для школьников 5-9 классов. На приобретение книг по обновленным федеральным государственным стандартам предусмотрены ещё 215,9 млн рублей. Департамент образования готовит документы на торги для купипки 108 тысяч комплектов учебников.

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