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Общество

131 миллион рублей получил Брянск на поддержку сирот

2026, 15 октября 18:30
131 миллион рублей получил Брянск на поддержку сирот
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131 миллион рублей получил Брянск на поддержку сирот. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На совещании при главе Брянской горадминистрации обсудили поддержку детей, оставшиеся без попечения родителей. Большинство ребят —  это социальные сироты.  В 2026 году выявлено 26 случаев . От четырёх малышей отказались в роддоме, а трёх оставили в медицинских учреждениях. Ещё у одиннадцати детей мамы и папы лишены прав. Также некоторые приёмные родители оказались не готовы воспитывать приёмных детей.

Подготовкой семей, которые хотят усыновить детей или взять под опеку, готовят в Центре по работе с молодёжью и семьями. В 2026 году обучение прошли 44 человека. На это выделено 385 тысяч рублей.

«Обучение бесплатное, реализуется социальная программа. Даже если придут родители, которые хотят наладить отношения с собственными детьми и у них получится сохранить семью, значит, цель достигнута», — уточнил замглавы администрации Игорь Чубчиков.

На осуществление госполномочий по опеке и попечительству в Брянске в 2026 году выделен 131 миллион 123 тысячи рублей. Средства предназначены для выплат на содержание приёмных детей, вознаграждение приёмным родителям, оплату ЖКУ  и покупку строительных материалов для ремонта квартир детей-сирот, а также оформление документов по передаче жилья в собственность сирот.

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