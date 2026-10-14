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Криминал

Кражу 10 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Брянске

2026, 14 октября 08:52
Кражу 10 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Брянске
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Кражу 10 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 50-летняя жительница Володарского района Брянска. Она потеряла свою банковскую карту. Прежде чем заявительница заблокировать платежное средство со счёта пропали более 10 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 63-летний житель областного центра. Он уже был судим. Мужчина признался, что расплачивался чужой картой в магазинах самообслуживания. Он возместил причиненный ущерб.

Полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение в краже. 

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