Кражу 10 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Брянске

2026, 14 октября 08:52

Кражу 10 тысяч рублей с чужой карты раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Володарского района Брянска. Она потеряла свою банковскую карту. Прежде чем заявительница заблокировать платежное средство со счёта пропали более 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 63-летний житель областного центра. Он уже был судим. Мужчина признался, что расплачивался чужой картой в магазинах самообслуживания. Он возместил причиненный ущерб.

Полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение в краже.