Суд в Дятьково аннулировал запись об установлении отцовства иностранцами на троих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцами на троих детей из одной семьи. Жительница города Дятьково за вознаграждение вписала в свидетельствах о рождении своих детей мигрантов. При этом мужчины намерения участвовать в воспитании не имели. Документы им нужны были для получения гражданства РФ.
По иску прокуратуры суд признал факт установления отцовства недействительным и потребовал аннулировать актовые записи органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.