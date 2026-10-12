Суд в Дятьково аннулировал запись об установлении отцовства иностранцами

2026, 12 октября 09:37

Суд в Дятьково аннулировал запись об установлении отцовства иностранцами на троих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцами на троих детей из одной семьи. Жительница города Дятьково за вознаграждение вписала в свидетельствах о рождении своих детей мигрантов. При этом мужчины намерения участвовать в воспитании не имели. Документы им нужны были для получения гражданства РФ.

По иску прокуратуры суд признал факт установления отцовства недействительным и потребовал аннулировать актовые записи органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.