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Суд в Дятьково аннулировал запись об установлении отцовства иностранцами

2026, 12 октября 09:37
Суд в Дятьково аннулировал запись об установлении отцовства иностранцами
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Суд в Дятьково аннулировал запись об установлении отцовства иностранцами на троих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцами на троих детей из одной семьи. Жительница города Дятьково за вознаграждение вписала в свидетельствах о рождении своих детей мигрантов.  При этом мужчины намерения участвовать в воспитании не имели. Документы им нужны были для получения гражданства РФ.

По иску прокуратуры суд признал  факт установления отцовства недействительным и потребовал аннулировать актовые записи органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.

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